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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا تكشف عن الموعد المحتمل لمنتدى بريكس البرلماني

بريكس
بريكس

كشفت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، عن الموعد المحتمل لعقد منتدى بريكس البرلمان.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا باندور: "في نهاية هذا العام، سيكون لدينا المنتدى البرلماني لدول البريكس، والذي سيعقد في جوهانسبرج في أكتوبر، على ما أعتقد"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وعقدت مجموعة البريكس – المجموعة التي تضم أكبر الاقتصادات النامية في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – قمتها السنوية رفيعة المستوى في جوهانسبرج في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس من الأسبوع الماضي. 

وفي اليوم الختامي للقمة وجهت الدعوة إلى مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات رسميًا للانضمام إلى المجموعة.

منتدى بريكس البرلماني جنوب افريقيا ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور بريكس

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