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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فريق آرسنال
فريق آرسنال

يستضيف فريق آرسنال نظيره فولهام، اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة آرسنال وفولهام والقنوات الناقلة

 

وتنطلق مباراة آرسنال وفولهام في تمام الخامسة عصرا وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 3 TR و Diema Sport 2 HD.

 

آرسنال ضد فولهام

 

ويسعى فريق أرسنال مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والتربع على عرش جدول الترتيب مؤقتا.
واستهل آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتينجهام بهدفين مقابل هدف، وتغلب على كريستال بالاس بهدف نظيف في الجولة الثانية.
ويأمل النجم المصري محمد النني في العودة للمشاركة رفقة الجانرز بعد غيابه لفترة طويلة منذ يناير الماضي بسبب عملية جراحية في الركبة.
في المقابل، يطمح فولهام في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال، بعد السقوط أمام برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الماضي.
ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن برايتون متصدر الترتيب ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فولهام في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط.

أرسنال فولهام الدوري الإنجليزي آرسنال وفولهام موعد مباراة آرسنال وفولهام والقنوات الناقلة

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