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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد لسكان هذه المناطق

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

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وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن البلاد تشهد استقرار واضح في درجات الحرارة، وارتفاع في نسب الرطوبة، ما يترتب عليه زيادة شعورنا بارتفاع درجات الحرارة.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

واسترسلت: تسود أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، والعظمى تصل إلى 34 درجة، والعظمي في جنوب الصعيد تتخطى الـ 45 درجة.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

ونوهت بأن هناك نشاط في حركة الرياح خلال فترة المساء، مما يؤثر على الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وحذرت من وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة الرعدية، على مناطق جنوب سيناء، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة

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