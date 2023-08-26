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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب بالتنسيقية: تطوير منظومة التقاضي يحقق العدالة الناجزة

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التقاضي، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تطوير منظومة التقاضي عبر خطط وخطوات مدروسة.

وأضاف بدوي، في بيان له، أن القيادة السياسية تبذل جهود عظيمة لسرعة من القضايا المعروضة أمام المحاكم، لحصول جميع المواطنيت على حقوقهم القانوينة، مشيدا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم والإسراع نحو التحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتيسير على المواطنين.

وأكد بدوي، على أهمية تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة المقبلة، من أجل سرعة النظر في القضايا، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الإطار، والتي تؤكد حرصه على الارتقاء بمنظومة التقاضي.

السيسي منظومة التقاضي الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب

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