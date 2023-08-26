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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية

النائب عمرو القطامى،
النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة

قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاقتصاد الأخضر توجه عالمى، ومصر قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد، بداية من رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن من 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام خطة 2023-2024 وصولا لـ 50 %  بحلول عام 2024/2025.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن هذا يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف على وجه التحديد، خاصة وأن الاقتصاد الأخضر يُعد طوق النجاة لجميع دول العالم من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه مجال البيئة العالمي، متابعا:" ومن هذا المنطلق تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال".

وأضاف النائب عمرو القطامي، أن الاقتصاد الأخضر أحد السبل المهمة والرئيسة في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، مؤكدا أن العالم نجح بالفعل في وضع أسس البنية التحتية التي ستمهد الطريق مستقبلًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة التحول الأخضر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية.

ونوه بأنها في سبيل تحقيق ذلك؛ دعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، مشيدا بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية، لمركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لإنتاج السيارات بجنوب أفريقيا، وهذا ما يؤكد عزم مصر على دعم هذا التوجه بشأن صناعة السيارات.

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