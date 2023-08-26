راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل مانشستر يونايتد
وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:
في حراسة المرمى: أندريه أونانا
خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت
خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إيريكسن - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال
وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد
وكان مانشستر يونايتد قد خسر في الجولة الماضية أمام توتنهام بثنائية نظيفة.