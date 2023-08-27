أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بعد انتشار فيديو حرفا فيه أغنية إنتى معلمة إلى إنتى معفنة وهو ما اعتبره البعض إهانة للمرأة.

شاهد الفيديو:

وقال مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا لتحقيق فورًا.

ونشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يعلن فيه عن مشاركته فى مهرجان التراث المصرى بكندا.

وقال عمر كمال: سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا.. ‏وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للإحتفال بالتراث المصري في كندا.. ‏هستنى كل الجالية المصرية والعربية نغني وننبسط سوا إن شاء".