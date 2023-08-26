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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع ويكبدهم خسائر فادحة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

رصد محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل آخر التطورات الإنسانية والميدانية في السودان، مؤكدًا أن الاشتباكات في الخرطوم مستمرة حتى الآن وتحديدًا في محيط سلاح المدرعات.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن قوات الدعم السريع تستهدف منطقة محيط سلاح المدرعات منذ عدة أيام، حيث تدور الآن في محيط هذه المنطقة التي تقع بجنوب الخرطوم اشتباكات عنيفة.

وأضاف أن قوات الجيش السوداني تتصدى لتلك الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، متابعًا: "وفي التوقيت نفسه سمعنا صوت أسلحة ثقيلة في وسط الخرطوم".

وأكد أن الجيش السوداني قصف مواقع لقوات الدعم السريع شرق الخرطوم في منطقة الرياض وكبدهم خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني منذ صباح اليوم صوّب مدفعيته نحو ارتكازات مختلفة نحو العاصمة الخرطوم وكذلك في مناطق بأم درمان القديمة.

وأشار إلى أن أم درمان القديمة تشهد منذ أكثر من أسبوع مواجهات عنيفة أسفرت عن نزوح أعداد كبيرة إلى المناطق القريبة والولايات الشمالية.

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