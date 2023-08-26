الخارجية الروسية: التعاون العسكري مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن واشنطن طلبت من طهران التوقف عن بيع طائرات بدون طيار لموسكو.

وقال ريابكوف، بحسب تقرير لوكالة الإعلام الروسية الرسمية: لا توجد تغييرات، والتعاون مع إيران سيستمر. نحن دول مستقلة ولا نخضع لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها.

وتضغط الولايات المتحدة على إيران لوقف بيع الطائرات المسلحة بدون طيار، والتي تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الشهر نقلاً عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المحادثات.

اعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها قالت في الماضي إنها أُرسلت قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. ونفت موسكو أن قواتها استخدمت طائرات إيرانية بدون طيار في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائع: لم يتم إلغاء أي من المعاملات المتعلقة بالطائرات بدون طيار التي قمنا بها … مع دول أخرى، مثل روسيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم.

بدأت روسيا في استخدام طائرات شاهد الإيرانية الصنع للهجوم في عمق أوكرانيا العام الماضي. لا تحتاج ما يسمى بطائرات الكاميكازي بدون طيار إلى مدرج للانطلاق والانفجار عند الاصطدام.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض في يونيو إن إيران نقلت عدة مئات من الطائرات بدون طيار إلى روسيا منذ أغسطس 2022.