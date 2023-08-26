محمد الجندي يلحق بالثنائي المصري ويتأهل لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث ببريطانيا

تأهل محمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث لنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة من 21 الى 28 اغسطس الحالي.

واحتل محمد الجندي صدارة التصفية الثانية برصيد 1211 نقطة ليتأهل للنهائي ، بينما لم يتأهل إسلام حامد للنهائي بعد أن احتل المركز الرابع عشر برصيد 1186 نقطة .

وكان قد تأهل في وقت مبكر اليوم للنهائي كل مهند شعبان بعد احتلاله المركز الخامس بالتصفية الأولى لنصف النهائي برصيد 1202 نقطة بينما تأهل أحمد الجندي للنهائي من نفس التصفية بعد احتلاله المركز السادس برصيد 1202 بنقطة.

وتأهل مهند شعبان لنصف النهائي بعد أن جاء في المركز الأول مكرر بالتصفية الأولى برصيد 1199 نقطة فيما جاء أحمد الجندي في المركز السابع برصيد 1198 نقطة بنفس التصفية ليتأهل لنصف النهائي.

بينما تأهل محمد الجندي من التصفية الثانية بعد أن جاء في المركز الثامن برصيد 1210 نقطة ليتأهل لنصف النهائي .

بينما تأهل إسلام حامد لنصف النهائي في التصفية الثالثة بعد أن احتل المركز الثامن برصيد 1212 نقطة .

واستطاع ابناء المنتخب الوطني من حصد ميداليتين ذهبيتين في اولي منافسات البطولة، حيث تمكن الزوجي أحمد حامد ومعتز وائل، بالفوز بذهبية منافسات التتابع بعدما تمكنا من الحصول على 1467 نقطة.

كما تمكن الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على الميدالية الذهبية بنفس المنافسات للسيدات بعد الحصول على 1315 نقطة.

وتضم قائمة المنتخب المشارك في البطولة 10 لاعبين (6 رجال و 4 سيدات)، واللاعبون هم “أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد”، واللاعبات هن “سلمى ايمن عبد المقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل”.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من رؤوف حسام مديرا فنيا وياسر حفني مستشارا فنيا ومديرا للرياضة، وعبد الرحمن عيسى مدير فني، وديفيد عبد الملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرون فنيون سلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية، وهشام سليمان مديرا فنيا للعدو، وابراهيم سكر مديرا فنيا للرماية، وأحمد سلامة مساعدا للمدير الفني والدكتور محمد خاطر اخصائيا للتغذية ويوسف حسن طبيبا للعلاج الطبيعى وسيد جاويد خاور محلل أداء فيما يترأس بعثة المنتخب أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي.