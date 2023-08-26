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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تقرر تشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب انهيار عقار نجع الطواشي بسوهاج

صدى البلد

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية  أنه بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، معاينةً للعقار الكائن في "نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج" الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣.

حيث قام  المستشار شعبان عبد الغني - مدير النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع - بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشارة عبير عبد الكريم النجار،وعصام السيد - رئيس النيابة، وأسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية "نيدة"، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.

وتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قُبيل فجر يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.

كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من جراء الانهيار.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع التحقيق، حيث قرر عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجاري استكمال التحقيقات.     
 

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