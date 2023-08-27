حرمته من أعز ما يملك| الزوجة قطعت جزء من جسد زوجها لسبب صادم

حينما تتسلل الغيرة إلى قلوب النساء، يجب أن تحذر لأنك لا تعلم كيف سيكون رد الفعل في هذه اللحظات، فرد الفعل هنا لن يكون متوقعًا مهما كانت بارعًا في التوقع، وهذا ما حدث في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة بني سويف.

بعد أن تسلل الشك لقلب الزوجة بأن زوجها قد تزوج عليها، فكان رد الفعل الغير متتوقع منها، بأن قامت دون تردد بقطع عضوه الذكري عقابا له على زواجه من أخرى، لترحمه من أعز ما يملك.

تفاصيل الواقعة

وأقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ، بعدما شكت فى إقدامه على الزواج مرة أخرى قبل أيام من سفره للعمل بإحدى الدول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد من مركز شرطة ببا ، يفيد استقبال قسم الطوارئ بمستشفى ببا المركزى زوج فى العقد الخامس من عمره مصابًا بقطع في العضو الذكري، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى واتهام المصاب زوجته باقدامها وعلى ذلك .

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة لاتهامهما بقطع العضو الذكرى لزوجها، لشكها بأن زوجها سيتزوج عليها ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.