لشكها في زواجه عليها .. سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها ببني سويف

أقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ، بعدما شكت فى إقدامه على الزواج مرة أخرى قبل أيام من سفره للعمل بإحدى الدول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد من مركز شرطة ببا ، يفيد استقبال قسم الطوارئ بمستشفى ببا المركزى زوج فى العقد الخامس من عمره مصابًا بقطع في العضو الذكري، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى واتهام المصاب زوجته باقدامها وعلى ذلك .

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة لاتهامهما بقطع العضو الذكرى لزوجها، لشكها بأن زوجها سيتزوج عليها ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.