عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لشكها في زواجه عليها .. سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها ببني سويف

صدى البلد

أقدمت سيدة على قطع العضو الذكري لزوجها  بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ، بعدما  شكت فى إقدامه على الزواج مرة أخرى قبل أيام من سفره للعمل بإحدى الدول.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد  من مركز شرطة ببا ، يفيد استقبال قسم الطوارئ بمستشفى ببا المركزى  زوج فى العقد الخامس من عمره   مصابًا بقطع في العضو الذكري، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى واتهام المصاب زوجته باقدامها وعلى ذلك .

مصرع مدير محطة مياه صعقا بالكهرباء في بني سويف

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة لاتهامهما  بقطع العضو الذكرى لزوجها، لشكها بأن زوجها سيتزوج عليها ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

اجهزة الامن بمديرية أمن بنى سويف بني سويف داخل المستشفى محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

موضوعات متعلقة

سكرتير بني سويف يجتمع بنواب رؤساء المدن ومديري الحملات الميكانيكية

ترشيحاتنا

تنمر مش تريند| مفيدة شيحة: فكرت أحلق شعري زي أسما شريف منير

هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

الداخلية تطلق خدمة إصدار تصاريح العمل "أول مرة" عبر الانترنت

دعاء يغفر الذنوب والكبائر .. و24 كلمة احرص عليهم عند سماع الأذان

ليفربول حسمها .. هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ