كاتبة صحفية: أؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة ثالثة لدعم وتمكين المرأة

قالت الكاتبة الصحفية منى رجب، إن دعم وتمكين المرأة لا يزالان في حاجة إلى تعزيز، ولذلك تؤيد استمرارية الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشيحه لفترة رئاسية ثالثة.

وأكدت، في مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" بقناة "النهار"، أن إنجازات الرئيس السيسي ساهمت في دفع مصر نحو تقدم كبير في المنطقة، وبالتالي، يجب أن يستمر في الفترة المقبلة لضمان استمرار هذه النجاحات وتطوير دعم المرأة.

أشارت إلى أنه تحت قيادة الرئيس السيسي، شهدت المرأة في مصر تقدمًا هامًا، حيث تم تعيين 8 وزيرات في الحكومة، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في القرارات الحكومية.

وأضافت: "هدفنا هو بناء جمهورية متسامحة ومتقدمة، والرئيس السيسي قدم توجيهات وقرارات أثرت إيجابيًا في مجالات متعددة، مثل زيادة عقوبات التحرش وتعزيز حقوق المرأة".

وأثنت على تراجع ظاهرة التحرش بعد فرض عقوبات أشد من قبل، مؤكدة أن توجيهات الرئيس السيسي كان لها دور كبير في هذا الإنجاز.

وفي الختام، أكدت أهمية استمرار توجيهات وجهود الرئيس السيسي لضمان استمرار التقدم والنجاحات في مجال تمكين ودعم المرأة في مصر.