مشروعات بالصعيد.. زعيم الأغلبية بالبرلمان: نشهد إنجازات في عهد السيسي

كشف أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب، أسباب دعم وتأييد حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

قال أشرف رشاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية كثيرة في الصعيد وذلك في عهد الرئيس السيسي".

أضاف أشرف رشاد:" الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة في صعيد مصر بشكل كبير ".

وتابع أشرف رشاد:" 224 مشروع صرف صحي تم تنفيذها في صعيد مصر خلال عهد الرئيس السيسي بالإضافة إلى مشروعات محطات المياه كما تم رفع القدرات الكهربائية في صعيد مصر وتوصيل الغاز للمنازل في صعيد مصر ".

وأكمل اشرف رشاد:" الدولة عكفت على إنشاء الجامعات الأهلية في محافظات الصعيد كما توفر المشروعات التنموية فرص عمل لشباب الصعيد ، وهذه المشروعات والإنجازات تم تنفيذها في صعيد مصر ".

ولفت أشرف رشاد:" نشهد يوميا افتتاح أو تنفيذ مشروع، ونحن في نهضة حقيقية في عهد الرئيس السيسي".