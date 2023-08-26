لم يحدث تسريب لامتحان الثانوية العامة ولكن غش إلكتروني.. أيمن صقر يوضح

‏قال أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الأخبار المنتشرة بتسريب امتحان الدور الثاني للثانوية العامة في مادة الكيمياء والجغرافيا صحيحة ولكن ما حدث ليس تسريب وهو عبارة عن غش إلكتروني.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن ما حدث انه بعد بدء الامتحان تم تصوير ورقة الامتحان ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قد حدث أيضا خلال امتحانات الدور الأول ووزير التربية والتعليم كان قد أعلن عن حوالي 142 قضية غش إلكتروني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهذه العملية للأسف مازالت موجودة رغم الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالبوابات الإلكترونية وغيرها.