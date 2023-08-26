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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين شباب «المصريين الأحرار» يكشف خطة الحزب لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

محمد مخاليف أمين
محمد مخاليف أمين شباب الجمهورية حزب المصريين الأحرار

قال محمد مخاليف، أمين شباب الجمهورية بحزب المصريين الأحرار، إن “المصريين الأحرار” هو أول الأحزاب التي أعلنت دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونسعى بشدة لتوليه فترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، ولصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة.

 

تجهيز شباب الحملة الانتخابية

وقال “مخاليف” لـ"صدى البلد"، إن حزب المصريين الأحرار يقوم الان بتكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية فى ربوع المحافظات سواء من أبناء الحزب أو المُنضمين للحملة حديثًا، على متابعة الانتخابات الرئاسية، والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية، ونظيرها فرعيّا، وتدريب الشباب للحديث مع المناديب لرصد العملية الانتخابية بشكل كامل.

وأضاف أمين شباب الجمهورية حزب المصريين الأحرار، أن حزب المصريين الأحرار يقوم أيضا بتجهيز الشباب لمخاطبة الجمهور سواء الصغير او الكبير وبالاخص المرأة المصرية الأصيلة وعمل نوع من أنواع تنشيط الذاكرة لهم وتوعيتهم بالإنجازات التى احدثها الرئيس السيسى منذ توليه قيادة البلاد الى الآن فضلا عن توعيتهم بخطورة جماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تسعى لتدمير مصر وبفضل الرئيس السيسى استطعنا استعادة الوطن مرة أخرى.

وأشار “محمد مخاليف” إلى أن أهل الشر منذ عام 2013 الى الآن وهم يسعون إلى تفرقة المجتمع قائلا: "عاوزين يقسموا مصر، سيناء في مكان، والوادي الجديد فى مكان، هدفهم تفتيت النسيج المصري، ونحن هدفنا توعية المجتمع بخطورة أهل الشر".

وتابع حديثه قائلا:" جميعنا بنحب الرئيس السيسي ولدينا بعض التعليقات على اداء الوزارات ولكن لدينا وعى كامل باهمية ما يحدثه الرئيس السيسى من انجازات على ارض الواقع فى مصر ونحن مستمرون مع الرئيس السيسى منذ البداية وحتى يتولى فترة رئاسية جديدة ".

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