لمواجهة الازدحام.. النقل تطبق خدمة غير مسبوقة للسفر بالقطارات

تبذل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل تطوير وتحديث جميع القطاعات بلا استثناء، فضلاً عن التيسير والتسهيل على المواطن من خلال تقديم خدمات تسهل عليهم الكثير من الأمور.

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خدمة تقدم لأول مرة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر بجميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع، وذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم.

ويأتي ذلك كخدمة جديدة ولأول مرة بكل منافذ فوري والتي تقدر بـ320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

كما يأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع على مدار 24 ساعة وأيضا لمواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

كما أكدت الهيئة في بيان، أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، كما تناشد الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.

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تطبيق الكارت الذكي

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في أغسطس الجاري، عن إتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

وجاء هذا التعاون استكمالا لعمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة الن​قل في كل الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

كما تمكن الخدمة الركاب من تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوما، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفردا بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.

ويمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريبا سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل أيضا، ويمكن للركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets.

كما توفر وزارة النقل إمكانية الدفع عبر الكارت الذكي لحجز تذاكر القطارات لكل الفئات حيث يمكن للمواطن شرائه وحمله واستخدامه فى محطات مترو القطارات المختلفة.

ويمكن للمواطنين دفع قيمة تذاكر القطارات عبر الفيزا والكروت الذكية خاصة بعد إتاحة ماكينات الدفع الإلكتروني، لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة، والتي تكون موجودة في بعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويصل عددهم إلى 54 محطة كمرحلة أولى.

وتوفر وزارة النقل خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر حيث أنها توفر الكارت الذكي لركوب المترو بـ 25 جنيه، كما أنه يمكن استخدامه من خلال شحن الكارت عبر أي شباك تذاكر بمبلغ يبدأ من 20 جنيها وصولا لـ 400 جنيه.

ويمكن الكارت الذكي صاحبه من استقلال المحطات المختلفة والعبور بدون الوقوف على شباك التذاكر للحصول على تذكرة ويمكن للمواطن الحصول على الكارت الذكي من خلال التوجه لمحطات المترو، وبعد شراء الكارت الذكي يتم شحنه من خلال محطات المترو.

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للتسهيل على ذوي الاعاقة

وأتاحت هيئة السكك الحديدية ركوب بعض القطارات مجانا لبعض الفئات والركوب بنصف ثمن التذكرة لفئات آخرى طبقًا لما قررته وزارة النقل، للتخفيف عن تلك الفئات، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع العبء عن المرضى وذوى الإعاقة وكبار السن ، وتقديم الخدمات لهم ضمنها ركوب القطارات.

فيما يخص الفئات التي يحق لها ركوب القطارات مجانا : (المرضى المصابين بالأورام- الأطفال الصم- من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً )

أما عن الفئات التي يحق لهم ركوب القطارات بنصف ثمن التذكرة : (العسكريين بالمكيف من الشرطة والجيش- ضباط الجيش والشرطة- سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية- مصابو وأسر شهداء الشرطة يمنح المصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين من الدرجة الأولى ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين تخفيضاً قيمته (50%) على ثمن التذكرة ، وذلك بموجب الكارنيه لصادر من صندوق تكريم الشهداء - ذوى الاحتياجات الخاصة والمرافق، حيث تصرف تذاكر المعاق ومكفوفي البصر والمرافق (إن وجد) بنسبة (50%) من قيمة التذكرة الكوامل الشاملة بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات غير المكيفة وذلك بقسمة التذكرة الشاملة على اثنين بموجب بطاقة اثبات الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي - مجموعات الشباب والرياضة -الهلال الأحمر والصليب الأحمر - مصابو وأسر شهداء الثورة، حيث يمنح مصابي ثورة 25 يناير فقط تخفيضاً قيمته (50%) على ثمن تذكرة السفر الدرجات العادية غير المكيفة ، ويتم الحصول عليها من خلال الكارنيه الصادر من المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة - الأطفال من سن 4 حتي 10 سنوات - كبار السن أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً حيث يدفع نسبة 50% من قيمة التذكرة بشبابيك التذاكر بعد تقديم البطاقة).

وعن الفئات التي يحق لها ركوب القطارات بـ 75% من ثمن التذكرة : (محارب قديم والمرافق إن وجد).