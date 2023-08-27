خبير علاقات دولية: توسع بريكس يسبب القلق للغرب

‏قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إنه بعد انضمام الـ 6 دول الأخيرة لتجمع بريكس أصبح هناك قوة سياسية واقتصادية كبيرة، وقبل أن تنضم هذه الدول كان ينظر لها أنها منظمة لا تقلق الجانب الغربي.

‏وتابع ‏خلال لقاء له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنه بعد انضمام الـ 6 دول أصبحت بريكس تسيطر على 80% من إنتاج النفط عالميا وهذا رقم كبير جدا، سواء السعودية او إيران أو الإمارات وروسيا، كلها دول مؤثرة، أما الشق الأخطر فهو الأمن الغذائي لأنهم يسيطرون على أكثر من 40% من الأمن الغذائي العالمي وهذه أرقام كبيرة.