خبير علاقات دولية: توسع بريكس يسبب القلق للغرب

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إنه بعد انضمام الـ 6 دول الأخيرة لتجمع بريكس أصبح هناك قوة سياسية واقتصادية كبيرة، وقبل أن تنضم هذه الدول كان ينظر لها أنها منظمة لا تقلق الجانب الغربي.
وتابع خلال لقاء له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أنه بعد انضمام الـ 6 دول أصبحت بريكس تسيطر على 80% من إنتاج النفط عالميا وهذا رقم كبير جدا، سواء السعودية او إيران أو الإمارات وروسيا، كلها دول مؤثرة، أما الشق الأخطر فهو الأمن الغذائي لأنهم يسيطرون على أكثر من 40% من الأمن الغذائي العالمي وهذه أرقام كبيرة.