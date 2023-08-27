قمة في الذكاء.. إعلامي شهير يكشف استراتيجية التعاقد مع محمد صلاح

علق الإعلامي عمر ربيع ياسين علي استراتيجية التعاقد مع محمد صلاح.

و كتب عمر ربيع ياسين :استراتجية التعاقد مع محمد صلاح قمة في الذكاء لانها لن تكون مع اللاعب فقط بل مع ١٠٠ مليون مشاهد يتابع الدوري السعودي عبر القنوات المشفرة .

وأكدت تقارير إعلامية سعودية، أن محمد صلاح لاعب ليفربول، يستعد للانتقال لصفوف اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب برنامج “الديوانية” عبر القناة الرياضية السعودية، فإن صلاح سيخوض غدًا الأحد، آخر مبارياته مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، قبل إتمام انتقاله لـ اتحاد جدة.

وأوضح التقرير أن صلاح سيتجه بعد المباراة إلى دبي؛ من أجل الخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لـ الاتحاد.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، قد أكد بأن محمد صلاح ليس للبيع، وأنهم لم يصلهم أي عروض من الاتحاد.