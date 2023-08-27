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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يستعرض لياقته البدنية في الجيم

صدى البلد

نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عصام الحضري وهو يستعرض لياقته البدنية بممارسة التمارين الرياضية الشاقة من داخل الجيم.

واستعاد عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق الحضري علي الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)


وتابع: كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا ، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، انت من يصنع التاريخ فثقفي قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان قد وجه عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتفاعل عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا علي تغريدة الحضري المثيرة، وجاءت التعليقات كالآتي: “خير يا أسطورة- قول في ايه؟ - خير ان شاء الله".
 

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