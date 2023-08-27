قافلة طبية متعددة التخصصات لخدمة المواطنين بشمال سيناء

يستعد مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، لاستقبال القافلة الطبية التي تبدأ عملها اعتبارا من يوم الاثنين 28 حتي 31 اغسطس الجاري 2023م.، تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة ،بتذليل كافة العقبات والمعوقات من أجل نجاح القافلة في عملها حرصا علي سلامة المواطنين .

ثلاثة أيام :

وتبدأ القافلة الطبية عملها غدا الاثنين القادم لمدة ثلاثة أيام بمدينة العريش بمدرسة أحمد عرابى ويوم الخميس بمستشفى الشيخ زويد المركزى يوم واحد.

وأصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليماته لسكرتير عام المجلس والعلاقات العامه بحضور الأجتماع التنسيقي بحضور ممثلي الجهات المعنيه وأستكمالا للتحضير للقافله

كما تم معاينة المدرسة احمد عرابي الابتدائية بالعريش، بحضور اللجنة المشرفة على تنفيذ القافله الطبية، لتجهيز الموقع وتوفير كافة احتياجات القافله وذلك بتوفير (مولد طاقة متنقل في حالة أنقطاع التيار الكهربائي ) والقيام بأعمال النظافه ( بوجود 4 حاويات نظافه و4 عمال نظافة طوال اليوم ) وتوفير مياه الشرب (سيارة مياه مجهزة بالماتور علي مدار اليوم )، وذلك حرصا علي قيام أعضاء القافله الطبية بممارسة عملهم بالكشف علي المواطنين دون أي معوقات أو عقبات .

فضلا عن متابعة القافلة بصفه مستمره لتوفير كافة الامكانيات لنجاح القافلة وذلك حرصا علي سلامة المواطنين .

وتضم القافلة عدة تخصصات طبية :

أمراض القلب ، الاوعية الدموية، أمراض الكلي ، المسالك البوليه ، أمراض الكبد والجهاز الهضمي، غدد صماء .

كما تدعم مستشفي العريش العام القافله بعدد من تخصصات منها:

الرمد _الجلدية _الاطفال _نسا وتوليد وسيتم توفير جهاز سونار لأشعة البطن.