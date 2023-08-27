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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة وفاة عمر ناجي بأزمة قلبية مفاجئة

عمر ناجي
عمر ناجي

تحل اليوم الأحد 27 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان عمر ناجي، الذي ولد في 30 أكتوبر عام 1948، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 69 عاما. 

قدم عمر ناجي، عدد من الأدوار المؤثرة فى الدراما تحديدا، ولعل أبرز الشخصيات التى تظل علامة فى تاريخه الفنى هى شخصية الريس دبيكى، فى مسلسل "ذائب الجبل".

 

عمر ناجي وحياته 

ولد عمر ناجى فى صعيد مصر، وتلقى تعليمه الأساسى هناك، وهو ما يفسر اتقانه اللهجة الصعيدية بسلاسة وبشكل صحيح فى "ذئاب الجبل"، وتفوقه فى دراسته كان سببا فى التحاقه بكلية الطب جامعة أسيوط، واستمر بالدراسة لمدة عام كامل، وترك الكلية فى عامه الدراسى الثانى، وانتقل إلى القاهرة للالتحاق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وانضم لفرقة يوسف وهبى المسرحية، وقدم معها العديد من البطولات المسرحية، ومن أعماله فى الفرقة "بنت الهوى" و"الأخرس". 

 

عمر ناجي ومشواره

على مدار مشواره الفنى، خاض الفنان القدير عمر ناجى تجربة وحيدة مع إخراج الأفلام، ومن خلال فيلمه الروائى القصير "ايزدورا عذراء النيل" عن الجميلة "ايزدورا"، وكتب له القصة والسيناريو والحوار، والفيلم شارك فى بطولته عمر ناجى، ألفت عمر، خالد جمال وتهانى راشد وظهرت كضيف شرف الفنانة سوسن بدر، إنتاج 2006 مدته 32 دقيقة، ويحكى عن قصة حب أسطورية من التاريخ المصرى، بطلتها الفتاة الجميلة "ايزيدورا" ابنة الحاكم اليونانى لأحد أقاليم محافظة المنيا، والدتها مصرية، ووقعت أحداثها قبل الميلاد بـ130 عاما. 


وفاة عمر ناجي 

توفي عمر ناجي، بأزمة قلبية مفاجئة، في 27 أغسطس 2018 في كاليفورنيا في الولايات المتحدة، حيث يقيم فيها منذ فترة وارتبط بها بالكثير من الأعمال التجارية. 

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