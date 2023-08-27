باق 15 يوما.. الحق قدم في وظائف الكهرباء 2023

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها الجديد بحى الوزارات بالعاصمة الإدارية، فى الإعلان رقم 5 لسنة 2023 عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من المناطق التابعة لها.

وبحسب الإعلان رقم 5 لسنة 2023، يوجد 16 وظيفة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى 7 وظائف بالديوان العام للشركة و4 وظائف بمنطقة القاهرة لنقل الكهرباء و بلغ نصيب منطقة كهرباء الإسكندرية 3 وظائف ، ومنطقة كهرباء الدلتا وظيفتين وكهرباء القناة 4، و6 وظائف بمنطقة كهرباء مصر الوسطى ، و3 وظائف بمصر العليا.

وظائف الكهرباء 2023

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوظائف المطلوبة وبالتفصيل وهى .

وظائف الديوان العام

- مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والتحكم بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات الشرقية والعاشر.

وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات سمالوط 500 ك ف بقطاع شبكات المنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات شمال أسيوط.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات أسيوط والوادي الجديد بقطاع الوقاية والاختبارات والقياس.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها المنيا.

وظائف منطقة كهرباء مصر العليا



- رئيس قطاع شبكات الكهرباء أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل ومقرها أسوان.



كيفية تقديم طلبات وظائف نقل الكهرباء 2023

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» بداية من يوم 21 أغسطس الجارى وحتى 10 سبتمبر المقبل على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.





الشروط العامة لوظائف نقل الكهرباء 2023





حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعلان رقم 5 لسنة 2023 الشروط العامة لشغل وظائف الكهرباء المعلن عنها إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي..

- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:



- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

-اذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يرجى ارفاق موافقة مبدئية من جهة عمله .

-لايجوز التقديم على أكثر من وظيفة

-سيتم اخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية .

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