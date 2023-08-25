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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل الإعلان عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تعلــن مديرية التربية والتعليم بدمياط عـن حاجتهـا لشـغل وظــائف قياديــة بدرجـة مدير عام طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وهي: وظيفة مدير عام الادارة العامة للشئون المالية والادارية والموارد البشرية

وجاءت شروط الوظيفه كالآتى:

١ - مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

۲ - قضـاء مـدة بينيــه قـدرهـا عـام علـى الاقسـل فـى الوظيفـة مـن المستوى الاول (أ) أو المدة الكلية قدرها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة الوظيفة

٣- اجتياز التدريب اللازم لشغل الوظيفة .

٤- قـدرة على القيادة والتوجيه واجـادة اللغة الانجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الالي

وتطبيقاته والتدريب اللازم لشغل الوظيفة .

وعلـى راغبي التقدم لشغل هذه الوظـائف استيفاء طلب شـغل الوظيفـة وذلك طبقا لبطاقة الوصف مرفقا به ما يلي

١. بيان الحالية الوظيفيـة معتمـد مـن جهـة العمــل موضـحـا بـه جميـع تقـارير الكفـايـة مـن تـاريخ التعيين حتى التقدم لشغل الوظيفة وبيان الجزاءات ان وجدت

۲. شهادة قانونية تفيد عدم الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية .

۳. بيان عن ابرز انجازاته واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها

٤. تقديم مقترحات لتطوير الوحدة او احد انشطتها الرئيسية لتحسين ادارتها .

٥. عدد (٦) صور شخصية .

تقدم الطلبات والمستندات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات ومقرها بديوان عام محافظـة دمياط (الادارة العامـة للشئون الماليـة والاداريـة) خــلال شـهر مـن تـاريخ النشـر من أصل + ٧ ملفات.

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