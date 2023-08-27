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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء وانتظام

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يواصل طلاب المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد 27 أغسطس، أداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأدى طلاب الثانوية الأزهرية، منذ قليل، طلاب القسم العلمي امتحان مادة الديناميكا، الفترة الصباحية من امتحانات اليوم، ويؤدون بعد قليل، امتحان الفترة المسائية، في مادة التوحيد.

بينما أدى طلاب القسم الأدبي، امتحانات الدور الثاني، في مادة اللغة الفلسفة والمنطق.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات لخروجها في أفضل حال.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، أن التزام الطلاب بالتعليمات سيتيح لهم فرصة أكبر للتركيز والحل في جو مناسب، وأن الأزهر يعول عليهم كثيرا في بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدأت من السبت  19 /8 /2023، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 /8 /2023، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني، بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

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طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في هدوء وانتظام

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