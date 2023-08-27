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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط والأزهر يبحثان التعاون في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

اجتمع السفير هشام بدر، المنسق العام لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث سبل التعاون المشترك في المبادرة والجائزة، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.


وفي بداية اللقاء هنأ السفير هشام بدر فضيلة الإمام الأكبر، لحصول مشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر على المراكز المتقدمة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأخيرة، وبخاصة المركزين الأول والثالث في مجالات تمكين المرأة، كما تناقش الطرفان حول سبل تعزيز تعاون الأزهر في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.  


وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ كبيرةٍ لنشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

كما استعرض السفير هشام بدر خلال اللقاء؛ تفاصيل المبادرة الوطنية التي تستهدف مشاركة كل فئات المجتمع في المشروعات البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، وتتضمن ٦ فئات؛ منها: المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومشروعات الشركات الناشئة، وغير الهادفة للربح، بالإضافة إلى فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة.

وأوضح بدر أن المبادرة تستهدف خلق حلول مصرية من داخل المحافظات المختلفة قابلة للتطبيق للتصدي للأزمات البيئية ومشكلات تغير المناخ، مشيرا إلى سبل تعزيز مشاركة طلاب جامعة الأزهر في مختلف فئات المبادرة.

من جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر يسعى إلى المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والمسابقات الوطنية والإقليمية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لكل العاملين في مختلف قطاعات الأزهر للالتحاق بالدورات التدريبية والتأهيلية التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجالات عملهم، وكذلك تشجيع طلاب الأزهر في مختلف المراحل التعليمية للمشاركة في المسابقات الطلابية على المستوى المحلي والدولي.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جائزة مصر للتميز الحكومي شيخ الأزهر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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