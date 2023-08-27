أطاحت بهما سيارة.. إصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

أصيب شخصان بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اصطدمت بهما سيارة بطريق العباسة أسفل الكوبري العلوي امام المرور القديم نطاق مركز ابو حماد وتم نقل المصابين إلي مستشفى أبو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبوحماد باستقبال كلا من "محمد ا ع"27 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم و"سمية م خ" 47 سنة مصاب باشتباه كسر بالركبة اليسري وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهما.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر اصطدام سيارة بطريق العباسة اسفل الكوبري العلوي امام المرور القديم نطاق مركز ابو حماد وتم نقل المصابين الي مستشفى أبو حماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.