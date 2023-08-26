مصرع شخص غرقا بمياه بحر مويس بالشرقية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياة بحر مويس اسفل كوبري تل حوين دائرة مركز الزقازيق وتم إنتشال الجثة ونقلها إلى مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي الأحرار التعليمي بإستقبال "أحمد ع ا" 40 سنة مقيم تل حوين دائرة مركز الزقازيق "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة بحر مويس اسفل كوبري تل حوين دائرة مركز الزقازيق وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.