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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعيين: تخريج 5 دفعات من المتدربين لتأهيل لسوق العمل في 5 مهن

صدى البلد

نظمت نقابة الزراعيين، في مقر مركز تدريب تنمية القدرات المهندسين الزراعيين والقيادات بنادي الزراعيين بالدقي، دورة تدريبية لـ 60 متدربا فى بعض التخصصات الزراعية، بإجمالي 5 مهن ترتبط بالأنشطة المهنية ومزاولة المهن لنقابة الزراعيين، وهي دورات «أخصائي تحليل طبية » و«شهادة الاستشارى الزراعى» و«أخصائي التغذية»، وأخصائي «جودة وسلامة الغذاء»، و«مكافحة آفات  زراعية».


وقام نقيب الزراعيين بحضور الدكتور أحمد الكردي، مدير مركز تدريب وتنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات بنقابة المهن الزراعية، والمهندس جمال أبو المعاطي، منسق عام التدريب بمركز تدريب تنمية القدرات للمهندسين الزراعيين والقيادات، والدكتور عبد الله إسماعيل، سكرتير عام النقابة، والمهندس عبد الرؤوف الجمل، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، بتسليم المتدربين شهادات مزاولة المهنة لـ 5 مهن رئيسية، ضمن برنامج الدورات التدريبية في نقابة المهندسين الزراعيين، وضمن منظومة التدريب في النقابة لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية. 

وتم تسليم شهادات الدورات التدريبية التي نفذتها النقابة خلال شهر أغسطس 2023.

وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، إن الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة، ومنها وجميع الدورات الأخرى، تعتمد على استخدام كل الوسائل الحديثة في التدريب وتنمية المهارات وتغطية كل المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي ومتطلبات السوق، وذلك بهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين؛ حتى ينعكس ذلك على القطاع الزراعي في ظل الجمهورية الجديدة والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف «خليفة»، أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن برنامج تدريب المهندسين الزراعيين وضمن منظومة التدريب في نقابة المهن الزراعية لرفع كفاءة المهندسين الزراعيين لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية. 

وأوضح أن النقابة هي الجهة المنوط بها استخراج شهادات مزاولة المهنة لتلبية احتياجات سوق العمل لـ 43 مهنة زراعية، ويوجد اشتراطات وقيود لاستخراج المزاولة لجميع التخصصات بعد تنفيذ برنامج دورات تدريبية بمركز تنمية القدرات للمهندسين الزراعيين الكائن بنادى الزراعيين بالدقى.

وذكر نقيب الزراعيين، أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين،  وهي من الاختصاصات الأصيلة للنقابة، وفقًا لقانون النقابة، وأنه على مدار سنوات ماضية لم يكن لدى النقابة مركز للتدريب رغم إمكانات النقابة، موضحاً أن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية فى جميع الدورات.

وأوضح «خليفة» أنه تمت الاستعانة بخبراء فى جميع المجالات والتخصصات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية، وقانون النقابة، ومنها أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات، وينطبق القانون وهو أن يكون حاصلا على مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور، وأن تنطبق عليه شروط التدريب وحسب قانون النقابة واللوائح.

وأشار  نقيب الزراعيين، إلى أن منح شهادة الدورة يتوقف على  اجتياز تقييم موضوعي بعد انتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتز هذه الدورات في نقابة الزراعيين، موضحا أن مركز تدريب وتنمية القدارات للمهندسين الزراعيين والقيادة يمنح هذه الدورات ومنها دورة «أخصائي تغذية»، و"دورة تحليل طبية"، و"دورة سلامة وصحة غذاء"، و"دورة مكافحة الآفات والصحة العامة".

ولفت «خليفة»، إلى أن جميع الدورات فى المجال الزراعى تمكن الخريجين من الحصول على شهادتي حضور  الدورة ومزاولة المهنة ضمن الوسائل التعليمية المختلفة التي ينفذها المركز من أجل التدريب والتطوير للمهندسين الزراعيين، حتى يتناسب ذلك مع متطلبات سوق العمل، حيث يعمل فريق العمل بالمركز على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تطبيق ومنصة زووم والإنترنت والتعليم عن بعد.

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