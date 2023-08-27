على عمق 57 كم.. زلزال قوي يضرب بحر إيجة

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، بحر إيجة قبالة منطقة داتشا في موغلا.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 06:09 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال يبعد عن قضاء داتشا التابع لولاية موغلا 33.46 كم.

وأشارت إلى أن الزلزال حدث على عمق 57.6 كيلو متر.

وبحر إيجة ممتد من البحر الأبيض المتوسط، يقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.