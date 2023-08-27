المركز القومي للترجمة يشارك في معرض السويس للكتاب بدورته الأولى

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في معرض السويس للكتاب في دورته الأولى والذي يستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أحدث وأهم إصداراته نذكر منها، حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة ، دماغ الاخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق، اللوبي العربي، تاريخ مختصر للكون، تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي ، ثمن عدم المساواة، مدارات المجاز في الخطاب، حضارة مصر القديمة، الأفريكانية، تدبر الكِبر، الصعود العالمي للشعبوية، مقدمة في التصوف المسيحي، الاستشراق هيمنة مستمرة، اللسانيات، علم النفس الاجتماعي للجندر، التفسير الإبداعي للأحلام، تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية، عقولنا تتحدث، رحلة إلى أرض الميعاد، التدين والحراك في مصر، بول ريكور، الحداثة الثورية، تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم، أخلاق الحداثة، المعرفة المستدامة، مذكرات زوجة دوستوفيسكي والدر المنثور في طبقات ربات الخدور.