أستاذ عقيدة لـ «أئمة ليبيا»: المنهج الأزهري يتميز بالوسطية والجمع بين العقل والنقل

.. قائم على 3 أعمدة

قال الدكتور محمود حسين - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: إن المنهج الأزهري يتميز بالوسطية والجمع بين العقل والنقل وهو قائم على ثلاثة أعمدة يتمثلها بيت من الشعر للإمام ابن عاشر المالكي: "عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك"، ويشمل علم أصول الدين وعلم الفقه وأصوله، وعلم التصوف أو التزكية، كما يمتاز المنهج الأزهري بالتنوع الفقهي الذي يعلم الطلاب التسامح وسعة الصدر وقبول الرأي الآخر واحترامه فذلك كله هو صمام السلم المجتمعي.

الأزهر يحصن أئمة ليبيا

جاء ذلك خلال محاضرته عن "معالم المنهج الأزهري" بالدورة التدريبية الحادية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وأوضح أن المنهج الأزهري يسع الجميع، فالتنوع البشري لكل دارسيه من جنسيات العالم يؤكد عالمية رسالته واحتضانه لكافة العقول والألسن، فهي رسالة عالمية في خدمة الإسلام، وفهم هذا المنهج الذي لا يكفر الآخر وينبذ الغلو والتطرف يرسخ للوسطية، ويعمل على نشر مبادئ السماحة والإخاء.

وأشار إلى أن المنهج الأزهري يواجه الفكر بالفكر من خلال الأدلة والأسانيد الشرعية، ولا يتورط فيما يبثه غلاة الدين من سموم فكرية تؤثر على عقول الشباب فهو منهج يدعو للاحتكام إلى العقل في الدعوة.

أخذ العلم من مصادره الصحيحة

فيما قال الدكتور محمد البيومي - عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع الزقازيق: إن اهل السنة والجماعة هم من يتبعون منهج السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين وأئمة الدين من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الفقهية المعتبرة ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأخذ عنهم.

جاء ذلك خلال محاضرته، بعنوان "أهل السنة والجماعة" بالدورة التدريبية الحادية والعشرون لأئمة وواعظات ليبيا، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وأوضح أنه لم تكن هذه التسمية مصطلحا متعارفا عليه في بداية التاريخ الإسلامي وإنما ظهرت هذه التسمية تدريجيا بعد ظهور الفرق المنشقة عن جماعة المسلمين تحت مسميات مختلفة، وقد استقر في أذهان الناس عبر التاريخ أن أهل السنة والجماعة من الناحية العقائدية هم الأشاعرة ومن الناحية الشرعية على مذهب الأئمة الأربعة ومن تبعهم مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يُكفّر أحد من أهل القبلة، وقد اعتمد أهل السنة والجماعة على منهج علمي في تدوين علم العقيدة، ومن خلال الجوامع الحديثية، ولقد تميزت بالقوة في الحجة والرصانة والأسلوب والدقة والعمق في الفهم.

كما اعتمد السلف في استدلالهم على الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة واستخدموا أنواعا من الاستدلال وبرعوا فيها ففاقوا خصومهم من أهل البدع كالاستدلال العقلي والاستدلال باللغة والفطرة ونحوها من الادلة.

وفي ختام المحاضرة، أكد الدكتور البيومي على أهمية أخذ العلم من مصادره الصحيحة وأن تكون لديهم المهارة في الرد والإقناع بالحكمة والاستدلال من خلال الكتاب والسنة.