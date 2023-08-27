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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل أهم مقومات النجاح الوظيفي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

عقد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا اليوم الأحد 27 / 8/ 2023م بمديري المديريات الإقليمية، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، وقيادات الديوان العام ومديري المديريات الإقليمية.

 

الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل أهم مقومات النجاح الوظيفي

وخلال الاجتماع رحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمديري المديريات الإقليمية في أول زيارة لهم لمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة أيقونة ومفخرة العمارة الحديثة في العالم، وأن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي هو أعظم صرح ديني في العصر الحديث.


كما أكد وزير الأوقاف أن الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل واحترام التسلسل القيادي والوظيفي أهم مقومات النجاح الوظيفي، وأن من أراد أن يحقق ذاته فمن خلال عمله أو وظيفته بأن يعطيها حقها، ويتفانى في أداء مهامها، وأن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، مؤكدًا على أهمية الحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية من مجالس الإقراء ومجالس الإفتاء والدروس المنهجية ودروس الواعظات والمنبر الثابت ومجلس الفقه ومجلس الحديث والأسابيع الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل وبرنامج اقرأ الصيفي بمكتبات المساجد، وكذلك تكثيف الأنشطة القرآنية من مقارئ الأئمة ومقارئ الأعضاء والمقارئ النموذجية، ومقارئ الجمهور ومقارئ الواعظات لأقصى طاقة ممكنة، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد.

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كما أكد وزير الأوقاف على بدء حملة موسعة لتنظيف المساجد تنظيفًا شاملًا ودوريًّا، مع تسليم العمال الجدد مهام عملهم الوظيفية خلال الأيام القادمة.


واصطحب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في جولة بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، أطلعهم فيها على أحدث البرامج والنظم والأجهزة التي يتم العمل من خلالها بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف. 


وقد أعرب قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية عن سعادتهم البالغة بهذه الجولة المتميزة وبدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر من خلال أحدث النظم الرقمية العالمية الحديثة، مؤكدين أن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة وعاصمة نفخر بها جميعًا.

الأوقاف محمد مختار جمعة المديريات الإقليمية وزارة الأوقاف العاصمة الإدارية الجديدة

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