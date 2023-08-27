رئيس جامعة الأزهر يتفقد مسجد المدينة الجامعية للطلاب ويوجه الشكر لوزير الأوقاف

وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لدعمه وموافقته على فرش مسجد المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

تفقد مسجد المدينة الجامعية للطلاب

وأكد رئيس جامعة الأزهر خلال تفقده اليوم لأعمال الصيانة والتجديد ورفع الكفاءة للمسجد، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الاستجابة من وزير الأوقاف تعكس مدى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سبق أن نظمت جامعة الأزهر عديدًا من الأنشطة بالتعاون مع وزارة الأوقاف؛ حيث نظمت عديد من معارض الكتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجانب معارض خيرية للملابس خدمة لطلاب العلم وأنشطة أخرى عديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، وخالد رزق، مدير عام المدن الجامعية.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أكبر حركة تطوير ورفع كفاءة بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر

في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف المباني الخدمية؛ قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية موسعة؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمختلف مباني المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

تضمنت الجولة تفقد مبنى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومبني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بسرعة الانتهاء من أعمالها؛ حتى تكون هذه المباني جاهزة لاستقبال الطلاب وتسكينهم عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة: الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وخالد رزق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر، وهاني صابر، مدير المدينة الجامعية (أ) بمدينة نصر.