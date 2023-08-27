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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أكبر حركة تطوير ورفع كفاءة بالمدينة الجامعية للطلاب

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية موسعة؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمختلف مباني المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

أكبر حركة تطوير ورفع كفاءة بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر

يأتي ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للوقوف على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة لمختلف المباني الخدمية. 

تضمنت الجولة تفقد مبنى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومبني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ووجه رئيس الجامعة الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بسرعة الانتهاء من أعمالها؛ حتى تكون هذه المباني جاهزة لاستقبال الطلاب وتسكينهم عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة: الدكتور عمرو هلال، مدير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وخالد رزق، مدير عام المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر، وهاني صابر، مدير المدينة الجامعية (أ) بمدينة نصر.

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الأزهر يقيم لقاءً مفتوحًا مع الطلاب في معسكر الشباب بجمصة 

وفي إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والوقوف على التحديات على أرض الواقع وإيجاد حلول عملية لها؛ قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، بزيارة تفقدية إلى معسكر الشباب في مدينة جمصة؛ حيث عقد رئيس الجامعة لقاء مفتوحًا مع أبنائه الطلاب علي هامش ندوات توعوية ضمن برنامج المعسكر الصيفي للطلاب،الذي ينظمه فريق  "طلاب من أجل مصر بجامعة الازهر" واستمع لمقترحاتهم.

وقام رئيس الجامعة بافتتاح معرض خيري للملابس برعاية كريمة من فضيلته، وإشراف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإعداد وتنفيذ الدكتورة هبة الله سعودي، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالقاهرة منسقة الأنشطة الطلابية لفرع البنات.

كما قام رئيس الجامعة بالوقوف على احتياجات المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بمدينة جمصة من أعمال صيانة وتجهيزات.

وفي ختام اللقاء حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وسط سعادة كبيرة.

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