الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

أصبح اللاعب العالمي محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من أي وقت مضي من الانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صلاح

موعد ظهور محمد صلاح بالسعودية

كشف الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسيل، عن أول مباراة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع نادي اتحاد جدة السعودي، بعد تأكيدات القنوات الرياضية السعودية، أن مسئولي النادي أتمموا الاتفاق على ضم النجم المصري لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

آخر مباراة لمحمد صلاح مع ليفربول

نشر المريسيل فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه إنّ محمد صلاح أتم بالفعل اتفاقه مع نادي اتحاد جدة من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وستكون مباراة نيوكاسل يونايتد هي الأخيرة له مع نادي ليفربول وسينتقل إلى اتحاد جدة.

موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة

وتابع أن محمد صلاح سيُشارك مع نادي اتحاد جدة في مباراة الديربي أمام الهلال، أول سبتمبر المقبل.

تفاصيل عقد صلاح بالدوري السعودي

مُغردون يزعمون تعاقد صلاح مع اتحاد جدة، ونشر أكثر من مُغرّد عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً) تغريدة تضمّنت الآتي: “محمد صلاح يتعاقد مع اتحاد جدة السعودي لمدة 3 مواسم مقابل 135 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل إلى 4 مليارات جنيه قادمًا من ليفربول”.

محمد صلاح

ليفربول يستدعي بديل صلاح

في السياق نفسه، أكدت صحيفة “لاجازينا ديللو سبورت” الإيطالية، أن ليفربول بدأ فعليًا في الدخول في مفاوضات جادة مع يوفنتوس للحصول على خدمات فيدريكو كييزا، نجم يوفنتوس الإيطالي، ليكون بديل محمد صلاح الذي سينتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.