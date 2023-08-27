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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية ناعيا نقيب قراء المحافظة: كان من أهل القرآن العاملين به

المتوفى إلى رحمة
المتوفى إلى رحمة مولاه

نعى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وفاة الشيخ الشحات شاهين، نقيب قراء الشرقية وعضو مجلس إدارة نقابة قراء الجمهورية، والذي وافته المنية اليوم، الأحد، بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن الكريم.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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وقال إن الراحل الكريم كان من أهل القرآن العاملين به وعلما من أعلام التلاوة والقراءات، وتخرج على يديه العديد من الأعلام، وصاحب رحلة عطاء مع القرآن وعلومه.

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