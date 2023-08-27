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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية تنظم دورات تدريبية على برامج السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالجهاز الإداري لصقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية وذلك تماشياً مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

 

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، لافتاً إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة بتنفيذ دورة تدريبية عملية للعاملين بفرع الشركة بمركز أبو حماد بهدف حماية عناصر الإنتاج ( القوى العاملة ومعدات ووسائل الإنتاج والمواد ) من الضرر والتلف والتدريب على كيفية التعامل مع كافة أنواع المخاطر والحالات الطارئة وخاصة الحرائق وتسريبات الكلور.

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أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن تدريب العاملين على خطط الطوارئ والأزمات وكيفية التعامل مع الحرائق وطرق الدخول إلى الأماكن المغلقة وتعريفهم بأهمية تطبيق الإجراءات والاحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية (والفنية) والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

الإدارة العامة للتدريب التنمية الشاملة الجهاز الإداري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السلامة والصحة المهنية الشرب والصرف الصحى السوق السوداء القوى العاملة الوقائية تطوير العنصر البشري

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