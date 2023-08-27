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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 8 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة حاتم راضي و محمد قوره المفتشين بالإدارة بحملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الجمهورية بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو بيضاء اللون محملة بكمية من اﻷرز اﻷبيض المعبأ مجهول المصدر مقدارها ( 8 ) طن ، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 12658 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المخازن علي ذمة المحضر.

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وفي سياق متصل، قامت الحملة كذلك بتحرير المحضر رقم 12659 لسنة 2023 جنح ههيا ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بقرية العواسجة لتصرفه في حصته من السجائر ومقدارها ( 200 ) علبة و ببيعها في السوق السوداء.

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