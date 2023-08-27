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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان فرع البنك الأهلي المصري الجديد ببلبيس

صدى البلد

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فرع البنك الأهلي المصري الجديد والمقام بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد سند مدير عام منطقة القناة والشرقية وحسين الشلق مدير الفرع والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من أعضاء مجلس النواب.

 

تفقد الوزير والمحافظ أقسام الفرع الجديد واستمعا من مسئولي البنك إلى شرح حول آليه العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء وتمت الإشارة إلى أنه تم تزويد فرع البنك بالتجهيزات الحديثة لمواكبة كل ما هو حديث في مجال السوق المصرفية لضمان مستوى خدمة متميزة وتوفير الوقت للعميل الذي يجد المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه إلى جانب وجود عدد من ماكينات الصراف الآلي والتي تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات التي تقدمها آلات الصراف الآلي.

 

أثنى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر بين الوزارة والكيانات الإقتصادية في سبيل خدمة المواطنين في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الأصول المتوفرة لدى الوزارة من منشآت شبابية ورياضية بما يعود بالنفع على تلك المنشآت على مستوى تكثيف الأنشطة بها وتطوير وصيانة إنشاءاتها.

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وأوضح محافظ الشرقية أن البنك الأهلي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية كونه مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتمويل كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أرض المحافظة بما يساهم في إتاحة فرص العمل وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

بينما أشار محمد سند مدير عام منطقة القناة والشرقية إلي أن افتتاح فرع البنك الأهلي الجديد يأتي في إطار خطة توسعيه طموحة في القطاع المصرفي المصري تمكن شرائح العملاء المختلفة من الحصول علي افضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمواطني المحافظة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل حقيقية ودخل ثابت للشباب.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعضاء مجلس النواب البنك الأهلى المصرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الشباب والرياضة محافظ الشرقية مركز التنمية الشبابية مركز ومدينة بلبيس

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