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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصف مكثف على الهواء.. انقطاع الاتصال مع مراسل القاهرة الإخبارية بأم درمان |فيديو

أم درمان
أم درمان

قال عثمان الجندي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنّ قاعدة وادي سيدنا العسكرية هي القاعدة العسكرية الأكبر في السودان استهدفت بقصف عنيف مواقع وارتكازات وتحركات لقوات الدعم السريع في مزارع الشبات، كما استهدف القصف مناطق بوسط أم درمان ومناطق بغربها.

وأضاف "الجندي"، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير على قناة "القاهرة الإخبارية": "الآن، هناك قصف عنيف جدا نسمعه الآن، حيث إن القصف يحدث براجمات ضخمة جدا موجودة بالمنطقة التي أقطن بها، والمعارك التي تدور في أم درمان ضارية جدا ولا تقل إطلاقا عن المعارك  التي دارت في منطقة المدرعات جنوب الخرطوم".

 القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع

وتابع: "شكلت هذه المعارك خوفا كبيرا للسكان الذين نزحوا بأعداد كبيرة جدا من أحياء أم درمان القديمة ومناطق أخرى إلى المنطقة التي أقطن بها وهي منطقة شمال أم درمان".

وواصل، أن هناك مخاطر عدة يواجهها السكان، الأول هو القصف المتبادل بين الجيش والدعم السريع في الأحياء السكنية، وهو ما أسقط العديد من القتلى بسبب القصف العشوائي من جانب الدعم السريع، وهناك خطر آخر يتمثل في قلة عدد المستشفيات العاملة، والبعض أصبح يموت دون رصاص بسبب الإصابة بأمراض الكلى والسرطان، والخطر الثالث هو انتشار عدد كبير من الجثث، خصوصا في أحياء جنوب الخرطوم وهي ملقاة على قارعة الطريق.

وانقطع الاتصال على الهواء بين الإعلامي حساني بشير ومراسل قناة القاهرة الإخبارية بسبب وقوع قصف مكثف على الهواء مباشرة.

ام درمان القاهرة الإخبارية السودان الخرطوم الدعم السريع

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