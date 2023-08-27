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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ندى ثابت: يجب دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

صدى البلد

أعلنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، تأييدها التام لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة الإنجازات الكبيرة التي تتحقق في جميع ربوع الوطن.

وقالت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، وذلك بفضل جهوده وإنجازاته ومساعيه الدائمة لتحقيق حياة حرة كريمة لجموع الشعب المصري العظيم.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، ولا ننسى دوره الوطني الكبير في التصدى لأهل الشر وأعداء الوطن الذين كانوا يريدون هدم أمن واستقرار الدولة المصرية”.

وتابعت: "إن القيادة السياسية الحكيمة تولت حكم مصر في ظروف صعبة للغاية، لكنها نجحت بامتياز في الخروج بها إلى بر الأمان، وتجاوز الأزمات والصعوبات والتحديات، وشاهدنا جميعا ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات عظيمة سجلها التاريخ بحروف من نور".

الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية

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