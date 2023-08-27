الصين تحدث ثورة في الحرب بقاذفها الكهرومغناطيسي.. ما هي قدراته وتحدياته؟

قالت البحرية الصينية، اليوم الأحد، إنها اختبرت قاذفا كهرومغناطيسيا، وصفته بأنه الأسرع في التاريخ.

وعن مدى القاذف، أوضحت أنه يمكن للقاذف إطلاق مقذوفات تصل إلى عدة كيلومترات بسرعة عالية، وهو أبعد من مدى المدفعية التقليدية، ومن المتوقع أن يزيد مدى القاذف في المستقبل؛ مع تحسين التكنولوجيا والمواد.

وبشأن قوة القاذف، أشارت إلى أنه يمكن للقاذف إطلاق مقذوفات تزن أكثر من 100 كجم بسرعة تصل إلى 700 كم/ساعة، وهو أسرع من سرعة الصوت. وهذا يجعل القاذف قادرًا على اختراق الدروع والحواجز بسهولة، كما أن القاذف يستخدم الطاقة الكهربائية بدلاً من المتفجرات؛ مما يقلل من خطر الانفجار أو التسرب.

أما فيما يتعلق بتأثير القاذف، فأشارت البحرية الصينية، إلى أن القاذف يمكن أن يكون له تأثير استراتيجي وتكتيكي في ساحة المعركة، فيمكن استخدامه لشن هجمات دقيقة وسريعة على أهداف العدو، مثل المركبات أو المخابئ أو المنشآت، كما يمكن أن يستخدم لإطلاق الصواريخ أو إرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء بتكلفة أقل، ومع ذلك، فإن القاذف له أيضًا بعض التحديات والمحدوديات ، مثل احتياجه إلى مصادر طاقة كبيرة ومستقرة، وصعوبة التحكم في مسار المقذوف بعد إطلاقه.