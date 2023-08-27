البنتاجون يكشف عن سر خطير لـ أوكرانيا لهزيمة روسيا..تفاصيل

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأحد، إن البنتاجون حث أوكرانيا على تقليل الاعتماد على الطائرات المُسيرة والاعتماد أكثر على القوات البريبة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن المسؤولين الأميركيين طلبوا من الأوكرانيين تركيز القصف على "الأهداف الأكثر أهمية”. وأضافت، القوات الأوكرانية أطلقت مليوني قذيفة من عيار 155 ملم تابعة لحلف الناتو مما تسبب بأزمة في مخزونها.

وفي الوقت ذاته، كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن ضربة قوية ناجحة نفذتها قواتها بأوكرانيا مستهدفة مطار في العاصمة كييف.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، ذكرتت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "شنت القوات المسلحة الروسية في الليل ضربة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، استهدفت مطارا في منطقة بينتشوكي في مقاطعة كييف".

كما أشارت الوزارة، في بيانها، إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-25 ومروحية مي-8 واعتراض 9 صواريخ لراجمات هيمارس وتدمير 30 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة. و"علاوة على ذلك فقد تم صد 11 هجمة أوكرانية على محور كوبيانسك، والقضاء على ما يصل إلى 120 عسكريا ودبابة معادية هناك.