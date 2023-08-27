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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير أسواق مال: مكاسب تاريخية جديدة للمؤشر الرئيسي اليوم

حسام عيد خبير أسواق
حسام عيد خبير أسواق المال

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 سجل مستوى إغلاق قياسي جديد عند مستوى 18516.23 نقطة وهو الأعلى على مدار خمس سنوات وأغلق تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 308.77 نقطة بنسبة صعود 1.70%.

وذكر حسام عيد خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة اليوم، الأحد، أن الأداء الإيجابي للمؤشر يرجع لاستمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهـم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاختراق قمته التاريخية عام 2018 وتحديداً عند مستوى 18400 نقطة وتحقيق قمة تاريخية جديدة للمؤشر.

وأوضح خبير أسواق المال، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي الهام جدا وهو 18400 نقطة قد يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات الربع الثالث من العام الجاري مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

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استقرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الخضراء 

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ،أشار حسام عيد ،الي استقراره  أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 38.86 نقطة بنسبة صعود 1.05% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3741.03 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهـم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح.

 

وتابع: استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3700 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3760 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة و Eالمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

اسواق المال أداء البورصة المصرية الموشر الرئيسي للبورصة EGX30 الاسهم

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