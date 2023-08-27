السيسي: طروحات البورصة تهدف إلى تحقيق الشفافية والمصداقية للشركات

أفادت قناة "اكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن طروحات البورصة، تهدف إلى تحقيق الشفافية والمصداقية للشركات.

وحسب “إكسترا نيوز”، قال الرئيس السيسي: إن طروحات البورصة تهدف كذلك لإتاحة الاستثمار.

وكان الرئيس قد أكد أن ما تشهده توشكى، يعد إنجازا، يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، وأن الدولة تسير بشكل جيد للغاية، وأدعو الجميع إلى الاطمئنان.



شرق العوينات ومشروع مستقبل مصر

وقال الرئيس السيسي، إن حجما كبيرا من الأراضي جرى استصلاحها، ليس في توشكى فقط؛ ولكن كذلك في شرق العوينات، ومشروع مستقبل مصر، وسيناء، ويتم استغلال كل ما هو متاح، وكل نقطة مياه موجودة؛ من خلال أحدث أساليب الزراعة والري الحديث.



