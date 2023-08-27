أهمية إنضمام مصر لـ البريكس..خبير يوضح

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية بعد انضمامها لتجمع "بريكس"، مشيراً إلى أن هذا الخطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري.

أوضح خلال مقابلته مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الوضع العالمي حالياً يركز بشكل كبير على الاقتصاد، وأن هناك تحولات واستقطابات كبيرة في النظام الدولي. وفي هذا السياق، أشار إلى أن مصر اتبعت سياسة الحياد الإيجابي وتجنب الانخراط في تلك الاستقطابات، واستراتيجية بناء شراكات متعددة وفتح الباب أمام التعامل مع جميع الدول والاحتفاظ بالحياد في مواجهة الأزمات العالمية.

أضاف أن الدور الاقتصادي لمصر كبير، حيث تُعتبر مدخلاً لقارة إفريقيا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مختلف المجالات مثل الهيدروجين الأخضر. كما أشار إلى أن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" سيكون له تأثير إيجابي على الصناعة المحلية وسيساهم في فتح أسواق جديدة مع الصين والهند، التي تشكلان نصف سكان العالم.

وأوضح أن هذا الانضمام سيعزز تفاعل مصر مع دول تجمع "بريكس"، وسيساهم في تعزيز الخبرات التكنولوجية المشتركة. كما سيسهم في إبرام شراكات لجذب الاستثمارات الأجنبية من دول الاتحاد، وسيكون له تأثير إيجابي على المواطن المصري عبر تحسين البيئة الاقتصادية.