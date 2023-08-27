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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجد دراسات لفحص البيئة المناسبة لزراعة التبغ والمواد المتوفرة في مصر

زراعة التبغ
زراعة التبغ

علق النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على مقترح زراعة التبغ فى مصر، لحل أزمة السجائر، مشيرًا إلى أنه مع الفكرة التي تقوم بحل الأزمات وسد الفجوة من الاحتياجات، وتقليل فاتورة الاستيراد فى مصر.

وٌقال "العمدة" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد" أن هناك أولويات أخرى منها زراعة الذرة والقمح والفول الصويا، موضحا أن هناك دراسات لفحص البيئة المناسبة لزراعة التبغ والمواد المتوفرة، كما يحدث فى الدول التى قامت بزراعة هذا المحصول من قبل.

وأشار عضو لجنة الزراعة، إلى أن هناك العديد من الدراسات تقام لزراعة المحاصيل الأخرى، كالقمح والذرة والفول الصويا والمحاصيل الزيتية؛ لتقليل استيراد الزيت، لكن التبغ لم يتم زراعته فى مصر من قبل، وهناك دراسات ستكشف صلاحية زراعته فى مصر من عدمها.

وأوضح أن أزمة أسعار السجائر يرجع ارتباطها بزيادة التكلفة، بجانب الفاتورة الاستيرادية، وأزمة الدولار، كما حدث فى أزمات الذرة والفول الصويا، نتيجة الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها أولويات من المحاصيل الأخرى .

وأشار إلى أن غلاء الأسعار يأتي من عدم ضبط السلع وندرتها وتكلفتها، موضحا أن عصب الدولة هو الإنتاج، وأن الثلاث المحاصيل الأكثر أهمية وأكثر تكلفة، هم الذرة والقمح والصويا، حيث أن زراعة هذه المحاصيل سيوفر الكثير من تكلفة الاستيراد.

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