عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يدخل الناس الجنة بأعمالهم أم برحمة الله .. فيديو

هل يدخل الناس الجنه
هل يدخل الناس الجنه بأعمالهم أم برحمه الله

هل يدخل الناس الجنه بأعمالهم أم برحمه الله .. سؤال وجه للدكتور عبدالقادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

قال عضو مركز الأزهر للفتوى خلال فيديو صدى البلد  يقول ﷺ: والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ".

حكم التشاؤم من شهر صفر.. دار الإفتاء تحذر بشدة

حكم تزوير الشهادات الطبية للحصول على إجازة من العمل.. دار الإفتاء ترد


وأضاف: يوم القيامة وأهواله كبيرة مهما قضيت من عمرك في طاعة الطاعة لاتطمئن لطاعتك لا يدخل الجنة منكم إلا برحمة الله عز وجل، والنبي نفسه يقول لن ينجوا بعمله ولكن برحمة الله.

 

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على الفيسبوك، مضمونة:"هل الحديث الذي يقول إننا ندخل الجنة برحمة ربنا وليس عملنا صحيح ؟".

 

ليرد موضحا:" أن الإنسان فى هذه الحياة يسير برحمة الله، فكون أن الله هداك للعبادة والطاعة فهذه من الرحمة والأعمال الصالحة التى نفعلها هو الذي تتحقق فيه الرحمة.

 

وتابع متسائلاً: أنه لو كان الإنسان على معصية فكيف تأتيه الرحمة والرحمة من الله تعالى فكيف اطلبها وأعصي ربنا؟، متابعا:" أن العمل يترتب عليه إن أنا درجتى فى الجنة هتزيد فمن كان له 100 حسنة ليس مثل من كان له 1000 درجة من كان فى درجة النبيين والصديقين والشهداء ليس مثل الذي فى أول درجة فى الجنة، لأنه من ضمن التفاسير قالوا إن درجات الجنة حوالى 6000 درجة بعدد آيات القرآن فمن قرأ آية ارتفع درجة.

 

وتابع: أن العمل مطلوب ليميز الله الخبيث من الطيب، وتأتي الرحمة فى قبول هذه الأعمال، فهناك من يصلي وصلاته غير مقبولة وهناك من يخرج صدقة وبها رياء فتكون غير مقبولة، فلا يوجد بين الرحمة وعمل الانسان فالعمل والرحمة فى نفس الاتجاه.


وأشار الى أنه لا يعتمد الانسان على دخول الجنة بالرحمة فقط وإلا لم يكن الإنسان ابتلى بالعبادات والدليل على ذلك قوله تعالى يقول الله تعالى في أول سورة " الملك " : ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ).

 

الأزهر 7 كلمات تفتح لك أبواب رحمة الله أكثر الآيات التي ترجى رحمة الله فيها الدخول في رحمة الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

كان عايز يتجوز عليا| سيدة تقطع عضوا حساسا لزوجها.. تفاصيل مثيرة لجريمة ببني سويف

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

ترشيحاتنا

شوف مصلحتك.. المقاولون العرب يفجر مفاجأة حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة

دعاء تيسير الولادة.. صيغ وأوراد من القرآن والسنة احرصي عليها

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

نيسان سنترا تنضم لقائمة سيارات أوفربرايس.. اعرف سعرها

كل ما تريد معرفته عن مدارس المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

هنستقبله بـ«زفة».. ناقد رياضي سعودي يؤكد انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

مش بسبب البخل.. حكاية فتاة ثرية تثير الجدل بأرتدائها ملابس مستعملة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ